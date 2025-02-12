Крики и драки: Жители ЖК в Москве ищут управу на пивной ресторан, который не даёт им спать

Жители одного из ЖК в Москве на протяжении уже четырёх лет жалуются на посетителей заведения «Бардак». Гости пивбара кошмарят местных и постоянно устраивают драки во дворе, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Гости пивбара устроили потасовку в ЖК в Москве. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По данным телеграм-канала, шумное питейное заведение находится на первом этаже ЖК бизнес-класса «Зиларт», где цены за однокомнатную квартиру начинаются от 18 миллионов рублей. Практически каждый день гости «Бардака» кричат, орут и устраивают драки под окнами жильцов. На днях, 8 февраля, москвичи проснулись в два часа ночи из-за странных звуков под окном. Посетители заведения в пьяном состоянии вышли на улицу и начали драться. Одного из нарушителей тишины даже госпитализировали.

Квартира одной из жительниц ЖК находится прямо над «Бардаком». По словам девушки, она уже четыре года борется с этим заведением. У неё есть маленький ребёнок, который стал бояться спать у себя в комнате из-за громких криков. Жительница столицы даже провела независимую экспертизу звукового давления, чтобы зафиксировать нарушение по превышению шума ночью, и отправила её результаты во все инстанции. Однако это не помогло. В настоящее время жильцы пишут коллективную претензию, чтобы «Бардака» на районе больше не было.