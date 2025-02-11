«Расчленённая курица с гвоздями»: Жильцы подмосковного ЖК пожаловались на жуткие обряды соседки

Одна из жительниц ЖК «Реут» в подмосковном Реутове начала проводить жуткие обряды, чтобы отомстить мужу, который ушёл от неё и забрал детей. На поведение соседки пожаловались другие квартиранты. В частности, им пришлась не по душе расчленённая курица.

«Как понимаю, все это происходит несколько дней. Позавчера курица была с гвоздями, какие-то потроха и крылья. Утром пошла на тренировку, в лифте было послание. Написано о предательстве мужа и подруг, женщина мстит», — отметила местная жительница Александра в беседе с 360.ru.

Та самая курица с гвоздями. Фото © 360.ru