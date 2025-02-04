Ночной ужас: Жителей района в Москва закошмарила мелодия из детской машинки

Жители Восточного Дегунино пожаловались, что ночью, с 01:00 до 02:00, их беспокоила жуткая детская мелодия, звучавшая на всю округу. Выяснилось, что причина кроется в игрушке, оставленной на территории детского сада. Охранник знал о проблеме, но не спешил убрать странный музыкальный прибор, объясняя это тем, что «он не выключается». В итоге после телефонных переговоров сотрудник охранной компании всё же вышел на улицу и забрал загадочный «бумбокс».