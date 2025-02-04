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4 февраля, 19:00

Ночной ужас: Жителей района в Москва закошмарила мелодия из детской машинки

Жуткая мелодия из детской машинки перепугала жителей Восточного Дегунино

Оставленная в беседке детсада игрушка перепугала громкой музыкой жильцов ближайших домов в столичном районе Восточное Дегунино. Видео с ликвидацией ночного кошмара публикует SHOT.

Детская машинка перепугала жителей Восточного Дегунина. Видео © SHOT

Жители Восточного Дегунино пожаловались, что ночью, с 01:00 до 02:00, их беспокоила жуткая детская мелодия, звучавшая на всю округу. Выяснилось, что причина кроется в игрушке, оставленной на территории детского сада. Охранник знал о проблеме, но не спешил убрать странный музыкальный прибор, объясняя это тем, что «он не выключается». В итоге после телефонных переговоров сотрудник охранной компании всё же вышел на улицу и забрал загадочный «бумбокс».

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Ранее Life.ru сообщал, что перепуганные жильцы нескольких домов на улице Ставропольской в Люблино пожаловались, что неизвестный человек «кошмарит» их уже два месяца. Каждое утро возле мусорной площадки горожане находили новый гроб. Позже выяснилось, что причастным к появлению таких арт-объектов на свалке может быть местный ритуальный салон

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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