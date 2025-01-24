Выяснилось, откуда в жилом дворе в Люблино каждую ночь появляются таинственные гробы

Причастным к появлению гробов на свалке в Люблино может быть местный ритуальный салон, выяснил SHOT.

Ритуальный салон района Люблино. Видео © Telegram / SHOT

В двух километрах от этого зловещего места расположен ритуальный салон, о котором местные жители даже не догадывались. Сотрудники заведения утверждают, что не имеют отношения к появлению гробов во дворе на Ставропольской, хотя маркировка на ящиках из ритуалки и тех, что находят в жилом районе, вызывает подозрения.

Теперь жители обсуждают возможность подачи коллективной жалобы.