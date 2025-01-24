Выяснилось, откуда в жилом дворе в Люблино каждую ночь появляются таинственные гробы
Причастным к появлению гробов на свалке в Люблино может быть ритуальный салон
Причастным к появлению гробов на свалке в Люблино может быть местный ритуальный салон, выяснил SHOT.
Ритуальный салон района Люблино. Видео © Telegram / SHOT
В двух километрах от этого зловещего места расположен ритуальный салон, о котором местные жители даже не догадывались. Сотрудники заведения утверждают, что не имеют отношения к появлению гробов во дворе на Ставропольской, хотя маркировка на ящиках из ритуалки и тех, что находят в жилом районе, вызывает подозрения.
Теперь жители обсуждают возможность подачи коллективной жалобы.
Перепуганные жильцы нескольких домов на улице Ставропольской в Люблино пожаловались, что неизвестный человек «кошмарит» их уже два месяца. Каждое утро возле мусорной площадки горожане находят новый гроб. Люди выбрасывают их, но ужасающие ящики появляются снова из разных материалов: деревянные или цинковые. Откуда они взялись, неизвестно.
Life.ru / Шедеврум