Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 10:52
3770

Выяснилось, откуда в жилом дворе в Люблино каждую ночь появляются таинственные гробы

Причастным к появлению гробов на свалке в Люблино может быть ритуальный салон

Причастным к появлению гробов на свалке в Люблино может быть местный ритуальный салон, выяснил SHOT.

Ритуальный салон района Люблино. Видео © Telegram / SHOT

В двух километрах от этого зловещего места расположен ритуальный салон, о котором местные жители даже не догадывались. Сотрудники заведения утверждают, что не имеют отношения к появлению гробов во дворе на Ставропольской, хотя маркировка на ящиках из ритуалки и тех, что находят в жилом районе, вызывает подозрения.

Теперь жители обсуждают возможность подачи коллективной жалобы.

Выкинувшая младенца на помойку сибирячка рвётся на свободу
Выкинувшая младенца на помойку сибирячка рвётся на свободу

Перепуганные жильцы нескольких домов на улице Ставропольской в Люблино пожаловались, что неизвестный человек «кошмарит» их уже два месяца. Каждое утро возле мусорной площадки горожане находят новый гроб. Люди выбрасывают их, но ужасающие ящики появляются снова из разных материалов: деревянные или цинковые. Откуда они взялись, неизвестно.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar