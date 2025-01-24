Неизвестный кошмарит москвичей, ежедневно оставляя во дворе новые гробы

Жители Москвы каждую ночь испытывают настоящий ужас. Как сообщает SHOT, в одном из дворов Люблино появляется новый загадочный гроб.

Гроб в Люблино. Фото © SHOT

Перепуганные жильцы нескольких домов на улице Ставропольской пожаловались, что неизвестный человек «кошмарит» их уже два месяца. Каждое утро возле мусорной площадки горожане находят новый гроб. Люди выбрасывают их, но ужасающие ящики появляются снова из разных материалов: деревянные или цинковые.

Гробы в Люблино. Фото © SHOT

Особо смелые жители многоэтажек даже пытались устраивать засады, но в те ночи никто не приходил и зловещих предметов не появлялось. Однако стоит жильцам оставить «ночной пост», история повторяется вновь. Люди находятся в замешательстве, так как рядом с районом нет ни кладбищ, ни ритуальных салонов. Жители Люблино не знают, как избавиться от проблемы.