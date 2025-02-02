Учителя устроили бойцовский клуб в дагестанской школе и подставили директора
В Дагестане отстранили директора одной из школ после драки учителей
Рассмотрение дела с участием министра образования и прокурора. Обложка © Telegram / АМР «Рутульский район»
Директора школы в дагестанском селе Хлют временно отстранили от должности после появления в Сети скандального ролика с дракой учителей. Такое решение приняла районная администрация.
Видео с потасовкой появилось в местных пабликах 1 февраля. На кадрах несколько женщин-педагогов бьют друг друга руками и таскают за одежду. Директор попыталась разнять драку, но тоже невольно стала участницей мордобоя.
Для установления причин конфликта школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев и межрайонный прокурор.
«Принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования», — добавили в администрации.
Схожий инцидент недавно произошёл в Чувашии. Там учитель напала на девочку-инвалида за отказ заниматься на уроке. В отношении педагога завели уголовное дело.