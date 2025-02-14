Разборки с оружием в московской «Кофемании» вылились в уголовку, зачинщикам грозит 7 лет

Семь лет колонии грозит дебоширам, которые устроили драку в московском ресторане «Кофемания» на Кутузовском проспекте вечером 13 февраля. После разборок были задержаны четыре человека.

По данным SHOT, на них возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершённое организованной группой с применением оружия». Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.

Как уже писал Life.ru, конфликт начался у одного из столиков, где сидела группа парней. Выяснить отношения с ними решила другая банда, которая ворвалась в заведение и стала угрожать гостям оружием. Остальные посетители подняли панику и стали переворачивать столы, чтобы защититься от пуль. К счастью, выстрелов так и не произошло, а дебоширов вывела полиция.