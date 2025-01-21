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21 января, 10:57

«Я здесь власть!» Начальница участковых из Хатанги стала зачинщицей массовой драки в баре

В Красноярском крае начальница участковых Буланкина подралась в ресторане

В селе Хатанга Красноярского края начальник участковых Наталья Буланкина устроила кулачное шоу в местном ресторане. Женщина подралась с одним из посетителей, заявляя, что в заведении она «власть». Об этом сообщает издание Sibnovosti.

В Красноярском крае начальник участковых подралась с посетителем в местном ресторане. Видео © Telegram / Kras Mash

В заведение женщина пришла с супругом. В итоге между Буланкиной и другим посетителем началась потасовка. Дерущихся попытались разнять посетители ресторана, но в итоге все превратилось в массовое месиво и разнимать драчунов пришлось полиции. По словам очевидцев, начальник участковых находилась в состоянии сильного опьянения.

«В конце прошлого года в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из увеселительных заведений села Хатанга. Личности участников инцидента установлены, проводится проверка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили предварительные данные следствия в МВД по Красноярскому краю.
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Ранее другого дебошира заметили на рейсе Москва — Чита. Им оказался помощник депутата Государственной думы Андрея Гурулёва. Адам Ислуев начал скандалить в самолёте, оскорблять пассажиров и ругаться матом. В итоге его вывели сотрудники полиции, а позже стало известно, что Ислуева уволили с рабочего поста.

Обложка ©

Telegram / Kras Mash

Наталья Афонина
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