«Пришла посмотреть на эту овцу»: Дочь и сестра Федосеевой-Шукшиной едва не подрались у суда

Конфликт, который около года длится между сёстрами Марией и Ольгой Шукшиными из-за авторских прав на произведения покойного отца, получил продолжение. Возле здания Таганского суда, где состоялось очередное заседание, младшая дочь выдающегося писателя и режиссёра Василия Шукшина вступила в словесную перепалку с двоюродной тётей Татьяной Федосеевой, пишет Пятый канал.

Появление кузины Лидии Федосеевой-Шукшиной стало сюрпризом не только для прессы, но и для самого звёздного семейства. Перед камерами она заступилась за Марию, а Ольгу обвинила в корысти.

«Я, думаешь, приехала это наследие делить? Я пришла посмотреть на эту овцу», — ответила Татьяна Федосеева племяннице Ольге, объясняя своё присутствие в суде.

Родственники Федосеевой-Шукшиной устроили перепалку у суда в Москве. Видео © Пятый канал

Она разоткровенничалась с журналистами и рассказала, что очень близка с Федосеевой-Шукшиной, но Ольга постоянно пытается их разлучить. Со слов женщины, племянница даже может применить к ней физическую силу.

«Мы постоянно не расстаёмся. Если нас не бьют по голове, мы всегда рядом. Всё, без комментариев. Я такого в жизни даже предвидеть не могла. Всё, девочки, до свидания. Я люблю свою сестру. Больше меня ничего не волнует», — призналась Татьяна.

Ольга не стала комментировать выпады тёти, лишь в недоумении помотав головой. Однако ранее она не раз заявляла, что это родственники матери оставили её ни с чем и даже не интересуются её здоровьем.