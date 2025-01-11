«Пришла посмотреть на эту овцу»: Дочь и сестра Федосеевой-Шукшиной едва не подрались у суда
Родственники Федосеевой-Шукшиной устроили перепалку у суда в Москве
Лидия Федосеева-Шукшина. Обложка © Кадр из фильма «Линия Марты» (2014), режиссёр Олег Газе / kino-teatr.ru
Конфликт, который около года длится между сёстрами Марией и Ольгой Шукшиными из-за авторских прав на произведения покойного отца, получил продолжение. Возле здания Таганского суда, где состоялось очередное заседание, младшая дочь выдающегося писателя и режиссёра Василия Шукшина вступила в словесную перепалку с двоюродной тётей Татьяной Федосеевой, пишет Пятый канал.
Появление кузины Лидии Федосеевой-Шукшиной стало сюрпризом не только для прессы, но и для самого звёздного семейства. Перед камерами она заступилась за Марию, а Ольгу обвинила в корысти.
«Я, думаешь, приехала это наследие делить? Я пришла посмотреть на эту овцу», — ответила Татьяна Федосеева племяннице Ольге, объясняя своё присутствие в суде.
Родственники Федосеевой-Шукшиной устроили перепалку у суда в Москве. Видео © Пятый канал
Она разоткровенничалась с журналистами и рассказала, что очень близка с Федосеевой-Шукшиной, но Ольга постоянно пытается их разлучить. Со слов женщины, племянница даже может применить к ней физическую силу.
«Мы постоянно не расстаёмся. Если нас не бьют по голове, мы всегда рядом. Всё, без комментариев. Я такого в жизни даже предвидеть не могла. Всё, девочки, до свидания. Я люблю свою сестру. Больше меня ничего не волнует», — призналась Татьяна.
Ольга не стала комментировать выпады тёти, лишь в недоумении помотав головой. Однако ранее она не раз заявляла, что это родственники матери оставили её ни с чем и даже не интересуются её здоровьем.
Напомним, судебные разбирательства между Ольгой и Марией длятся почти год. Ольга пытается узнать, как доля матери, а именно 20%, на авторские права на произведения отца Василия Шукшина оказалась у старшей сестры. Сама Федосеева-Шукшина утверждает, что не помнит, как передавала свою часть дочери. Однако юристы Марии на суде заявляют, что у неё нет цели оставить пожилую мать ни с чем. Якобы пять лет назад Лидия Николаевна добровольно и безвозмездно отписала старшей наследнице свою долю, за что ежемесячно получает от неё по 100 тысяч рублей отчислений.