Обмороки и провалы в памяти: Пережившей инсульт Федосеевой-Шукшиной становится хуже
Mash: Состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось, у неё начались провалы в памяти
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Артистка жалуется на провалы в памяти и обмороки, которые у неё участились после пережитого инсульта. Кроме того, в сентябре 86-летняя актриса упала с лестницы дома и ударилась головой, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, после падения Федосеева-Шукшина обратилась к врачам и пожаловалась на провалы в памяти, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Врачи посоветовали народной артистке РФ отдохнуть в санатории. Бывшая супруга писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина уже приобрела путёвку в Подмосковье.
Напомним, что Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт 5 июня 2023 года. Уже в больнице у неё развилась сердечная недостаточность. Позже её дочь сообщила, что артистку перевели в обычную палату. А 2 июля 2023 года актрису перевели из больницы в реабилитационный центр. Позднее врачи установили, что из-за деформации суставов колени Федосеевой-Шукшиной утратили возможность сгибаться более чем на 90 градусов.