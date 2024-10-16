Обмороки и провалы в памяти: Пережившей инсульт Федосеевой-Шукшиной становится хуже

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. Артистка жалуется на провалы в памяти и обмороки, которые у неё участились после пережитого инсульта. Кроме того, в сентябре 86-летняя актриса упала с лестницы дома и ударилась головой, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, после падения Федосеева-Шукшина обратилась к врачам и пожаловалась на провалы в памяти, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Врачи посоветовали народной артистке РФ отдохнуть в санатории. Бывшая супруга писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина уже приобрела путёвку в Подмосковье.