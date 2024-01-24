Будет только хуже: Врачи поставили Федосеевой-Шукшиной неутешительный диагноз
Mash: Федосеева-Шукшина почти не может ходить из-за боли в коленях
Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к врачам из-за острой боли в коленях, которая практически лишила её возможности ходить. Mash пишет, что состояние артистки необратимо и будет только ухудшаться.
По данным канала, диагноз медиков такой: из-за деформации суставов колени артистки утратили возможность сгибаться более чем на 90 градусов. Рентген показал остеопороз второй степени в колене обеих ног, при этом кости теряют плотность и становятся менее прочными.
Федосееву-Шукшину ждут обезболивающая терапия и лечение дома. Если её состояние ухудшится, то артистку госпитализируют. Проблемы с коленями развились после перенесённого инсульта и операции по установке электрокардиостимулятора.
Напомним, Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт 5 июня 2023 года. Уже в больнице у неё развилась сердечная недостаточность. Позже её дочь сообщила, что артистку перевели в обычную палату. А 2 июля 2023 года актрису перевели из больницы в реабилитационный центр.