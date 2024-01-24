Будет только хуже: Врачи поставили Федосеевой-Шукшиной неутешительный диагноз

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к врачам из-за острой боли в коленях, которая практически лишила её возможности ходить. Mash пишет, что состояние артистки необратимо и будет только ухудшаться.

По данным канала, диагноз медиков такой: из-за деформации суставов колени артистки утратили возможность сгибаться более чем на 90 градусов. Рентген показал остеопороз второй степени в колене обеих ног, при этом кости теряют плотность и становятся менее прочными.