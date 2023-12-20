У Федосеевой-Шукшиной отобрали квартиру в Финляндии и требуют оплатить коммуналку

Народную артистку СССР Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в финской столице Хельсинки. Как сообщает NEWS.ru, 85-летняя актриса отныне не имеет права распоряжаться жильём из-за банкротства компании – владельца недвижимости Asunto Oy Punkaharjun. Так, по этой причине в декабре текущего года её имущество было передано в конкурсную массу.

"В связи с банкротством квартира, находящаяся у вас в управлении, передана в конкурсную массу, и вы больше не имеете права проживать в ней", — говорится в уведомлении, которое получила Федосеева-Шукшина.