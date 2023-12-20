У Федосеевой-Шукшиной отобрали квартиру в Финляндии и требуют оплатить коммуналку
NEWS.ru: Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Хельсинки
Народную артистку СССР Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в финской столице Хельсинки. Как сообщает NEWS.ru, 85-летняя актриса отныне не имеет права распоряжаться жильём из-за банкротства компании – владельца недвижимости Asunto Oy Punkaharjun. Так, по этой причине в декабре текущего года её имущество было передано в конкурсную массу.
"В связи с банкротством квартира, находящаяся у вас в управлении, передана в конкурсную массу, и вы больше не имеете права проживать в ней", — говорится в уведомлении, которое получила Федосеева-Шукшина.
При этом, по данным издания, артистка имеет право до конца февраля следующего года забрать из квартиры своё имущество, но для этого необходимо отправить финской стороне встречное уведомление, в противном случае все её вещи будут утилизированы. Кроме того, Федосеева-Шукшина должна оплатить долги за коммунальные услуги.
К слову, попасть Федосеевой-Шукшиной в Финляндию будет теперь непросто. В конце ноября, напомним, Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев прорваться в республику. Но 14 декабря финны возобновили работу двух погранпереходов: КПП Ваалимаа (со стороны России – Торфяновка) и Ниирала (со стороны России – Вяртсиля). Но, как потом выяснилось, всего на сутки.
ТАСС / Вадим Тараканов