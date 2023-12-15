Финские пограничники досрочно закрыли КПП, не пропустив обратно россиян

Граждане России не могут попасть домой из Финляндии из-за преждевременно закрытого КПП Ваалимаа. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, к вечеру пятницы, 15 декабря, на подъезде к границе России образовалась крупная пробка. Сейчас финские таможенники попросту не пропускают колонну машин с российскими номерами обратно. Власти Финляндии при этом ранее утверждали, что границы с РФ будут закрыты с 20:00 по местному времени (21:00 мск), однако КПП Ваалимаа по неизвестной причине закрыли раньше времени.