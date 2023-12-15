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15 декабря, 19:23

Финские пограничники досрочно закрыли КПП, не пропустив обратно россиян

"Mash на Мойке": Россияне не могут уехать из Финляндии из-за досрочно закрытого КПП

Граждане России не могут попасть домой из Финляндии из-за преждевременно закрытого КПП Ваалимаа. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Пробка на финском КПП Ваалимаа. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По данным телеграм-канала, к вечеру пятницы, 15 декабря, на подъезде к границе России образовалась крупная пробка. Сейчас финские таможенники попросту не пропускают колонну машин с российскими номерами обратно. Власти Финляндии при этом ранее утверждали, что границы с РФ будут закрыты с 20:00 по местному времени (21:00 мск), однако КПП Ваалимаа по неизвестной причине закрыли раньше времени.

Напомним, что Хельсинки решил закрыть все КПП на границе с Россией в конце ноября. На недружественный шаг власти страны пошли после попытки иностранных беженцев прорваться в республику. При этом утром в четверг, 14 декабря, финны приняли решение возобновить работу двух погранпереходов: КПП Ваалимаа (со стороны России — Торфяновка) и Ниирала (со стороны России — Вяртсиля). Но, как выяснилось, всего на сутки.

Аналитик нашёл объяснение игре Финляндии в закрытие и открытие границ с Россией

Аналитик нашёл объяснение игре Финляндии в закрытие и открытие границ с Россией

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Кадр из видео Telegram / "Mash на Мойке"

Наталья Исакова
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