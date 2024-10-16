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16 октября, 05:20

У легендарного советского «Шерлока» нашли злокачественную опухоль

SHOT: У актёра Василия Ливанова обнаружили рак

Актёр Василий Ливанов. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Актёр Василий Ливанов. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

У народного артиста РСФСР Василия Ливанова обнаружили рак. У легендарного советского «Шерлока» нашли злокачественную опухоль, которую в таком возрасте удалять опасно.

По данным SHOT, новообразование показало МРТ во время комплексного обследования 89-летнего артиста. Позже подтвердилось, что у Василия Борисовича опухоль в области малого таза. Болезнь в данный момент не прогрессирует и жизни актёра не угрожает — ему достаточно будет наблюдаться у онколога раз в год.

Вчера Ливанова выписали из больницы, где он находился с 29 сентября. После перенесённого инсульта у актёра есть небольшое нарушение речи и парализована часть лица, но это можно исправить с помощью реабилитации.

Напомним, 1 октября стало известно, что 89-летний Василий Ливанов пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позднее сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у актёра временно остановилось сердце. Позже стало известно, что у Ливанова загноилась рана после операции.

Состояние находящегося в реанимации Василия Ливанова ухудшилось
Состояние находящегося в реанимации Василия Ливанова ухудшилось
Андрей Бражников
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