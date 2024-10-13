У Василия Ливанова загноилась рана после операции с остановкой сердца
Актёр Василий Ливанов. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
У актёра Василия Ливанова, который находится в НИИ Склифосовского, загноилась послеоперационная рана. По данным SHOT, Василий Борисович столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба.
Осложнение может быть весьма опасным на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями. Врачи делают всё необходимое, что исключить любую угрозу для жизни артиста.
89-летний советский актёр Василий Ливанов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации. Артист в сознании и дышит самостоятельно. Остаются шансы на восстановление.
Напомним, 1 октября стало известно, что 89-летний Василий Ливанов пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позднее сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у актёра временно остановилось сердце. Артист остаётся в реанимации, он подключён к ИВЛ.