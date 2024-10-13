У Василия Ливанова загноилась рана после операции с остановкой сердца

У актёра Василия Ливанова, который находится в НИИ Склифосовского, загноилась послеоперационная рана. По данным SHOT, Василий Борисович столкнулся с некоторым ухудшением состояния после удаления тромба.

Осложнение может быть весьма опасным на фоне ослабленного иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями. Врачи делают всё необходимое, что исключить любую угрозу для жизни артиста.