Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 11:52

Состояние находящегося в реанимации Василия Ливанова ухудшилось

НИИ имени Склифосовского сообщил об ухудшении состояния здоровья Ливанова

Актёр Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёр Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Здоровье народного артиста РСФСР, актёра Василия Ливанова ухудшилось, сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе московского НИИ имени Николая Васильевича Склифосовского.

«Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжёлое», — приводит РИА «Новости» слова представителя медицинской организации.

Напомним, 1 октября стало известно, что 89-летний Василий Ливанов пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позднее сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у актёра временно остановилось сердце. Артист остаётся в реанимации, он подключён к ИВЛ.

Реанимация со второго раза увезла задыхавшегося Збруева, рассказала Life.ru его супруга
Реанимация со второго раза увезла задыхавшегося Збруева, рассказала Life.ru его супруга
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров