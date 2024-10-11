Состояние находящегося в реанимации Василия Ливанова ухудшилось
НИИ имени Склифосовского сообщил об ухудшении состояния здоровья Ливанова
Актёр Василий Ливанов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Здоровье народного артиста РСФСР, актёра Василия Ливанова ухудшилось, сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе московского НИИ имени Николая Васильевича Склифосовского.
«Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжёлое», — приводит РИА «Новости» слова представителя медицинской организации.
Напомним, 1 октября стало известно, что 89-летний Василий Ливанов пожаловался на сильную головную боль, скорая увезла актёра в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на инсульт. Позднее сообщалось, что народному артисту РСФСР удалили тромб, который представлял смертельную опасность. А во время операции произошла непредвиденная ситуация — у актёра временно остановилось сердце. Артист остаётся в реанимации, он подключён к ИВЛ.