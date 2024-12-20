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20 декабря, 15:55

«Я что, не наследница?» Федосеева-Шукшина впервые пришла в суд по делу о правах на произведения мужа

Суд перенёс разбирательства между Ольгой и Марией Шукшиными на 4 февраля

Лидия Федосеева-Шукшина, 2017 год. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Лидия Федосеева-Шукшина, 2017 год. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Разбирательства между сёстрами Ольгой и Марией Шукшиными перенесли на 4 февраля. От сторон потребовали дополнительные доказательства по делу об авторских правах на произведения их отца Василия Шукшина, сообщает kp.ru.

Заседание проходило в Таганском районном суде Москвы. Туда впервые приехала мать Ольги и Марии, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Представители Марии Шукшиной заявляли, что артистка ещё в 2019 году отдала своей дочери авторские права на безвозмездной и добровольной основе.

«Не помню. Я никому не передавала свои авторские права, свои 20%. И не собираюсь передавать. Это моё. Теперь я что же не наследница Шукшина? А никто и ничто?» — заявила 86-летняя артистка в суде.

Однако претензий к дочери Марии у неё нет. Наследница даёт матери деньги со своей доли под расписку. Средства являются «существенным подспорьем» для Федосеевой-Шукшиной, потому что кроме пенсии актриса больше ничего не получает. Всего дочь выделяет порядка 100 тысяч рублей.

В суд сама Федосеева-Шукшина пришла впервые. Ей приходилось несколько раз объяснять предмет судебного заседания. Актриса также уходила от темы и начинала отстаивать свои права на квартиру.

«Я вообще никому не собираюсь дарить и не собираюсь пускать в свою квартиру арендаторов. Это моя квартира…» — неожиданно начинала возмущаться она.

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Напомним, что уже год актриса Лидия Федосеева-Шукшина пугает поклонников своим здоровьем. Сначала актрису госпитализировали с подозрением на инсульт 5 июня 2023 года. В больнице у неё развилась сердечная недостаточность. Позже её дочь сообщила, что артистку перевели в обычную палату. 2 июля 2023 года актрису доставили в реабилитационный центр. Врачи также выяснили, что из-за деформации суставов колени Федосеевой-Шукшиной утратили возможность сгибаться более чем на 90 градусов.

Наталья Афонина
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