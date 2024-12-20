«Я что, не наследница?» Федосеева-Шукшина впервые пришла в суд по делу о правах на произведения мужа

Разбирательства между сёстрами Ольгой и Марией Шукшиными перенесли на 4 февраля. От сторон потребовали дополнительные доказательства по делу об авторских правах на произведения их отца Василия Шукшина, сообщает kp.ru.

Заседание проходило в Таганском районном суде Москвы. Туда впервые приехала мать Ольги и Марии, актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Представители Марии Шукшиной заявляли, что артистка ещё в 2019 году отдала своей дочери авторские права на безвозмездной и добровольной основе.

«Не помню. Я никому не передавала свои авторские права, свои 20%. И не собираюсь передавать. Это моё. Теперь я что же не наследница Шукшина? А никто и ничто?» — заявила 86-летняя артистка в суде.

Однако претензий к дочери Марии у неё нет. Наследница даёт матери деньги со своей доли под расписку. Средства являются «существенным подспорьем» для Федосеевой-Шукшиной, потому что кроме пенсии актриса больше ничего не получает. Всего дочь выделяет порядка 100 тысяч рублей.

В суд сама Федосеева-Шукшина пришла впервые. Ей приходилось несколько раз объяснять предмет судебного заседания. Актриса также уходила от темы и начинала отстаивать свои права на квартиру.