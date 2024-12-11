Вячеслав Добрынин оставил семье в наследство семизначный долг
SHOT: Родственники Вячеслава Добрынина унаследуют от певца миллионный долг
Родственники легенды советской эстрады Вячеслава Добрынина унаследуют от певца не только имущество, но и его долги в размере более миллиона рублей. Об этом стало известно SHOT.
По данным Telegram-канала, на следующий день после смерти автора хита «Синий туман» его ИП прекратил свою деятельность. При этом спустя два месяца ФНС начислила на имя Добрынина налог за 2023 год.
Задолженности почившего лягут на плечи его родных, как только они вступят в наследство. Также им придётся расплатиться по транспортному и земельному налогам именитого исполнителя.
Напомним, что в сентябре Добрынина госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт, но уже 1 октября композитор скончался. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Венок на церемонию прощания с легендарным артистом прислал в том числе и Владимир Путин.
ТАСС / Сергей Булкин