Вячеслав Добрынин оставил семье в наследство семизначный долг

Родственники легенды советской эстрады Вячеслава Добрынина унаследуют от певца не только имущество, но и его долги в размере более миллиона рублей. Об этом стало известно SHOT.

По данным Telegram-канала, на следующий день после смерти автора хита «Синий туман» его ИП прекратил свою деятельность. При этом спустя два месяца ФНС начислила на имя Добрынина налог за 2023 год.