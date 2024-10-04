Артисты, политики, друзья: Кто из знаменитостей пришёл на прощание с Вячеславом Добрыниным

Сегодня на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с легендарным композитором Вячеславом Добрыниным. Автор хитов «Всё, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал?» и «На теплоходе музыка играет» не пережил третьего по счёту инсульта и скончался в возрасте 78 лет. Проводить покойного в последний путь пришли актёры, певцы, композиторы и представители власти.

В начале церемонии прощания были доставлены венки от известных личностей, которые не смогли присутствовать лично. Венок прислал президент РФ Владимир Путин и даже покинувшая Родину певица Алла Пугачёва. Добрынин написал для неё песню «Я прощаюсь с тобой у последней черты» на стихи Вероники Тушновой. Именно эту композицию сам народный артист считал одной из лучших в своей деятельности.

Венок Аллы Пугачёвой на панихиде по Вячеславу Добрынину. Фото © Life.ru

Выразили своё уважение к композитору и организации, среди которых хоккейный клуб «Динамо». Добрынин был ярым фанатом этого бело-голубых на протяжении 70 лет, начав болеть за них когда увидел по телевизору легендарного Льва Яшина (великий футболист и играл в хоккей). На венке хоккеисты написали «Лучшему болельщику».

Венок от хоккейного клуба «Динамо» на панихиде по Вячеславу Добрынину. Фото © Life.ru

О любви к «Динамо» упомянул и пришедший на панихиду певец Лев Лещенко. «Позавчера 25-тысячный стадион стоял минуту молчания. Это в память о Славе», — заявил он во время своей речи. В репертуаре Лещенко около 45 песен Добрынина — «Родная земля», «Прощай», «Ни минуты покоя» и многие другие. Певец рассказал, что сам сочинял стихи для композиций, хотя делал это довольно редко.

Лещенко на прощании с Добрыниным. Видео © Life.ru

Выступил с прощальной речью перед скорбящими также певец и композитор Юрий Антонов. На старте своей музыкальной карьеры Добрынин не раз спрашивал совета у опытного коллеги. «Я был одним из первых, кому он показал свои первые песни. Они были неплохими и я ему об этом сказал», — заявил Антонов. Лещенко не смог сдержать слёз во время этой речи.

Антонов на прощании с Добрыниным. Видео © Life.ru

Букет красных роз принёс на могилу Добрынина актёр Михаил Грушевский. Он признался, что навсегда запомнит композитора, как «весёлого, остроумного и очень душевного человека». Также актёр сказал, что Добрынин всегда высоко ценил дружбу и уважал своих друзей. Познакомились они на концерте в 1989 году, а последний разговор между ними состоялся по телефону месяц назад.

Михаил Грушевский на прощании с Добрыниным. Фото © Life.ru

Прощальную церемонию также посетил певец Александр Маршал, которого связывала с Добрыниным любовь к рок-группе Beatles. «Мы с ним когда-то сошлись на Beatles... Это была группа, которая повлияла на нашу жизнь вообще, поэтому нас Beatles сблизили. [Запомнился] добродушным, весёлым и очень жизнерадостным человеком», — рассказал Маршал.

Александр Маршал на церемонии прощания с Добрыниным. Фото © Life.ru

Среди пришедших на похороны был также замечен бывший премьер-министр России Сергей Степашин, которого связывала с Добрыниным любовь к одному хоккейному клубу.

Сергей Степашин на прощании с Добрыниным. Фото © Life.ru

«Живым, красивым другом. Настоящим болельщиком «Динамо», — таким он запомнит умершего композитора политик. Он заявил, что уважал в Добрынине простоту и отсутствие чванливости.

Маршал, Степашин и Грушевский — о Вячеславе Добрынине. Видео © Life.ru

Композитор и певец Аркадий Укупник, писавший песни для Ларисы Долиной, Филиппа Киркорова, Владимира Преснякова и многих других певцов, тоже простился с Добрыниным. Он вспомнил, как композитор называл его «Аркашкой» и признался, что ему теперь будет этого не хватать.

Аркадий Укупник на прощании с Добрыниным. Фото © Life.ru











