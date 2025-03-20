Таскала за волосы: На Кубани воспитательница-садистка издевалась над малышами в детском саду
Краснодарский СК завёл дело против таскавшей детей за волосы воспитательницы
В Краснодарском крае воспитательница детского сада избивает детей. Обложка © VK / Лента новостей Краснодара Z Новости Краснодара
В Сети распространяется видео из краснодарского детского сада №167 Карасунского округа, где педагог с особой жестокостью «воспитывает» малышей, хватая за волосы и швыряя на пол. Жестокие кадры посмотрели не только родители детей, но и правоохранители.
«Это наша воспитательница Анжела Александровна», — передаёт kp.ru слова родителей юных воспитанников, после увиденных кадров.
В учреждении незамедлительно объяснились за ужасный инцидент и заявили, что уже провели внутреннее служебное расследование. С 45-летней воспитательницей проведена беседа, однако она так и не назвала мотивы подобного поведения. В своё оправдание она заявила, что работа с детьми даётся ей нелегко. СК завёл дело против женщины.
«В отношении воспитателя дошкольного учреждения незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
А ранее Life.ru писал, как в Перми маленький ребёнок в пижаме выбежал на улицу, чтобы спастись от насилия пьяного отчима. Его спас случайный прохожий. Мужчина смог завести малыша в подъезд и уже оттуда вызвал правоохранителей. Мальчик умолял прохожих не отдавать его новоиспечённому папаше. Отчима-изверга уже задержали.