Таскала за волосы: На Кубани воспитательница-садистка издевалась над малышами в детском саду

В Сети распространяется видео из краснодарского детского сада №167 Карасунского округа, где педагог с особой жестокостью «воспитывает» малышей, хватая за волосы и швыряя на пол. Жестокие кадры посмотрели не только родители детей, но и правоохранители.

«Это наша воспитательница Анжела Александровна», — передаёт kp.ru слова родителей юных воспитанников, после увиденных кадров.

В учреждении незамедлительно объяснились за ужасный инцидент и заявили, что уже провели внутреннее служебное расследование. С 45-летней воспитательницей проведена беседа, однако она так и не назвала мотивы подобного поведения. В своё оправдание она заявила, что работа с детьми даётся ей нелегко. СК завёл дело против женщины.

«В отношении воспитателя дошкольного учреждения незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.