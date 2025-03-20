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20 марта, 12:12

Таскала за волосы: На Кубани воспитательница-садистка издевалась над малышами в детском саду

Краснодарский СК завёл дело против таскавшей детей за волосы воспитательницы

В Краснодарском крае воспитательница детского сада избивает детей. Обложка © VK / Лента новостей Краснодара Z Новости Краснодара

В Краснодарском крае воспитательница детского сада избивает детей. Обложка © VK / Лента новостей Краснодара Z Новости Краснодара

В Сети распространяется видео из краснодарского детского сада №167 Карасунского округа, где педагог с особой жестокостью «воспитывает» малышей, хватая за волосы и швыряя на пол. Жестокие кадры посмотрели не только родители детей, но и правоохранители.

«Это наша воспитательница Анжела Александровна», — передаёт kp.ru слова родителей юных воспитанников, после увиденных кадров.

В учреждении незамедлительно объяснились за ужасный инцидент и заявили, что уже провели внутреннее служебное расследование. С 45-летней воспитательницей проведена беседа, однако она так и не назвала мотивы подобного поведения. В своё оправдание она заявила, что работа с детьми даётся ей нелегко. СК завёл дело против женщины.

«В отношении воспитателя дошкольного учреждения незамедлительно возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Сына-инвалида бойца СВО избили палкой на глазах у мамы в детсаду «Солнышко» в Элисте

А ранее Life.ru писал, как в Перми маленький ребёнок в пижаме выбежал на улицу, чтобы спастись от насилия пьяного отчима. Его спас случайный прохожий. Мужчина смог завести малыша в подъезд и уже оттуда вызвал правоохранителей. Мальчик умолял прохожих не отдавать его новоиспечённому папаше. Отчима-изверга уже задержали.

Мария Любицкая
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