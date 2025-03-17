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17 марта, 18:21

СК публикует видео из Ставрополя, где от отравления ядом умерла 8-летняя девочка

Ставропольский СК опубликовал видео из подвала дома, в котором от отравления химикатами скончалась восьмилетняя девочка. На данный момент медики борются за жизнь 12-летнего мальчика. Всего в семье пять человек.

Квартира в Ставрополье, где семья отравилась ядом от насекомых. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

«В настоящее время следователем СК России проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

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Напомним, в Новоалександровске, расположенной в Ставропольском крае, пятеро членов одной семьи пострадали от отравления неизвестным химикатом. К сожалению, в результате происшествия погибла маленькая девочка. Согласно предварительным данным, в подвале их дома ранее проводилась обработка ядохимикатами для уничтожения насекомых.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

Александра Мышляева
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