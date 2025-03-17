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17 марта, 15:29

Семья из пяти человек отравилась ядом от насекомых на Ставрополье, ребёнок погиб

В городе Новоалександровска Ставропольского края пятеро членов семьи отравились неизвестным химическим веществом. В результате инцидента скончалась маленькая девочка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

«17 марта утром в одном из частных домов произошло отравление пятерых человек неизвестным химикатом. В результате отравления погибла малолетняя девочка. По предварительной информации, ранее в подвале дома была проведена обработка ядохимикатом для борьбы с насекомыми», — говорится в сообщении.

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Напомним, что похожая трагедия случилось в семье из Красноярского края. В сентябре прошлого года отец семейства распылил в доме дихлофос, но из-за несоблюдения мер безопасности, все члены семьи отравились парами ядовитого средства. Четверо детей умерли, а родителей госпитализировали.

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Shutterstock / FOTODOM/ fotorawin

Марина Фещенко
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