В Петербурге мужчина зарезал жену на глазах малолетних детей и тёщи

Рано утром, 13 марта, в полицию поступило сообщение о преступлении. В Санкт-Петербурге в квартире по Товарищескому проспекту произошло убийство. Подробности произошедшего раскрыли в пресс-службе МВД.

Подозреваемого задержали. Фото © VK / ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

43-летний мужчина нанёс несколько ножевых ударов своей 36-летней жене, которая скончалась от полученных травм. Страшное преступление было совершено на глазах сыновей 2 и 7 лет, а также тёщи. 64-летней женщине была нанесена резаная рана запястья.

«Полицейские задержали подозреваемого в убийстве супруги в квартире на Товарищеском проспекте. <...> Подозреваемый мотивы убийства объяснить не может», — уточнили в ведомстве.

Семья числилась благополучной, однако между супругами в последнее время были напряжённые отношения. В недавнем времени мужчине были прописаны антидепрессанты. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.