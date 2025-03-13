В Петербурге мужчина зарезал жену на глазах малолетних детей и тёщи
В Петербурге задержали мужчину, зарезавшего жену на глазах детей и тёщи
В Петербурге мужчина зарезал жену на глазах малолетних детей и тёщи. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Рано утром, 13 марта, в полицию поступило сообщение о преступлении. В Санкт-Петербурге в квартире по Товарищескому проспекту произошло убийство. Подробности произошедшего раскрыли в пресс-службе МВД.
Подозреваемого задержали. Фото © VK / ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
43-летний мужчина нанёс несколько ножевых ударов своей 36-летней жене, которая скончалась от полученных травм. Страшное преступление было совершено на глазах сыновей 2 и 7 лет, а также тёщи. 64-летней женщине была нанесена резаная рана запястья.
«Полицейские задержали подозреваемого в убийстве супруги в квартире на Товарищеском проспекте. <...> Подозреваемый мотивы убийства объяснить не может», — уточнили в ведомстве.
Семья числилась благополучной, однако между супругами в последнее время были напряжённые отношения. В недавнем времени мужчине были прописаны антидепрессанты. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал об убийстве, которое произошло в Ставропольском крае. Там мужчина жестоко зарезал и расчленил пенсионера. В начале февраля Александр разругался с 34-летним знакомым у себя дома. В порыве гнева он схватился за нож и воткнул его в шею пенсионеру. А когда тот скончался на месте, расчленил тело и подкинул останки в дом, который находился в восьми минутах ходьбы от места убийства. Полицейские задержали подозреваемого — он скрывался в Нальчике.