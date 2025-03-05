Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пожилой пары в Минусинске

В Красноярске задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в убийстве пожилой супружеской пары в Минусинске. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, он зарезал двух 68-летних пенсионеров и уехал на их автомобиле в краевой центр, где был задержан бойцами спецназа Росгвардии.

В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары. Видео © Telegram / Ирина Волк

Подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, а по факту убийства возбуждено уголовное дело.