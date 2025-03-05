Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве пожилой пары в Минусинске
В Красноярске задержан 36-летний мужчина, подозреваемый в убийстве пожилой супружеской пары в Минусинске. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, он зарезал двух 68-летних пенсионеров и уехал на их автомобиле в краевой центр, где был задержан бойцами спецназа Росгвардии.
В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары. Видео © Telegram / Ирина Волк
Подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, а по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Напомним, 4 марта 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Тимирязева города Минусинска тел 66-летнего мужчины и его 66-летней супруги с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, преступники унесли с собой ценное имущество пенсионеров.
Telegram / Ирина Волк