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Регион
4 марта, 15:59

Неизвестные ограбили и жестоко убили семью пенсионеров в квартире в Сибири

СК: Тела супружеской пары нашли в квартире в Красноярском крае

В Красноярском крае пожилых супругов нашли убитыми. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае пожилых супругов нашли убитыми. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае пожилых супругов нашли убитыми в их собственной квартире, сообщает СК РФ по региону. Сейчас полиция устанавливает круг подозреваемых. По предварительной информации, преступники унесли с собой ценное имущество пенсионеров.

В Красноярском крае пожилых супругов нашли убитыми. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае пожилых супругов нашли убитыми. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«4 марта 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Тимирязева города Минусинска тел 66-летнего мужчины и его 66-летней супруги с признаками насильственной смерти», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, из корыстных побуждений». Сейчас на месте трагедии работают следователи, устанавливаются все детали преступления.

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Ранее сообщалось, что в Петрозаводске задержаны подозреваемые в жестоком убийстве человека и его последующем расчленении. По данным правоохранителей, супружеская пара лишила знакомого жизни, а затем запаковала его останки в чемоданы.

Татьяна Миссуми
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