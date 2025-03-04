Неизвестные ограбили и жестоко убили семью пенсионеров в квартире в Сибири

В Красноярском крае пожилых супругов нашли убитыми в их собственной квартире, сообщает СК РФ по региону. Сейчас полиция устанавливает круг подозреваемых. По предварительной информации, преступники унесли с собой ценное имущество пенсионеров.

В Красноярском крае пожилых супругов нашли убитыми. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«4 марта 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Тимирязева города Минусинска тел 66-летнего мужчины и его 66-летней супруги с признаками насильственной смерти», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, из корыстных побуждений». Сейчас на месте трагедии работают следователи, устанавливаются все детали преступления.