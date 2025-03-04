Причиной хладнокровного убийства главы района на Алтае стала война за санаторий
СКР: Главу Завьяловского района Онищенко могли убить за отстранение от должности
Убийство Николая Онищенко. Обложка © Телеграм / tolknews
Глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко мог быть убит подчинённым, потому что последнему не понравилось увольнение с должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
«Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса», — назвали приоритетную версию в следственном управлении края.
Напомним, в Алтайском крае при выходе из кафе был застрелен глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Убийцей оказался его подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина попытался свести счёты с жизнью после преступления, сейчас он в реанимации, допросить его пока не могут. Изначально сообщалось, что у Фенина была личная неприязнь по отношению к жертве.