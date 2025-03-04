Контрольный в голову: Зверское убийство главы района на Алтае попало на видео

Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, что убийца дождался чиновника в машине, затем выбежал и открыл огонь на ходу, а потом добил жертву контрольным в голову.

Преступник после расправы попытался скрыться с места преступления на белом Nissan. При задержании он пытался покончить с собой. Сейчас он в реанимации в критическом состоянии, допросить его пока не могут. Убийцей оказался его подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина выслеживал свою жертву около 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья на выходе из кафе.