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4 марта, 11:00
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Контрольный в голову: Зверское убийство главы района на Алтае попало на видео

Расстрел главы Завьяловского района на Алтае Николая Онищенко попал на видео

Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, что убийца дождался чиновника в машине, затем выбежал и открыл огонь на ходу, а потом добил жертву контрольным в голову.

Видео © Телеграм / tolknews

Преступник после расправы попытался скрыться с места преступления на белом Nissan. При задержании он пытался покончить с собой. Сейчас он в реанимации в критическом состоянии, допросить его пока не могут. Убийцей оказался его подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина выслеживал свою жертву около 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья на выходе из кафе.

Стал известен мотив экс-чиновника, застрелившего главу района на Алтае
Стал известен мотив экс-чиновника, застрелившего главу района на Алтае
Обложка ©

Телеграм / tolknews

Андрей Бражников
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