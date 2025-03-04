Контрольный в голову: Зверское убийство главы района на Алтае попало на видео
Расстрел главы Завьяловского района на Алтае Николая Онищенко попал на видео
Момент убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, что убийца дождался чиновника в машине, затем выбежал и открыл огонь на ходу, а потом добил жертву контрольным в голову.
Видео © Телеграм / tolknews
Преступник после расправы попытался скрыться с места преступления на белом Nissan. При задержании он пытался покончить с собой. Сейчас он в реанимации в критическом состоянии, допросить его пока не могут. Убийцей оказался его подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина выслеживал свою жертву около 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья на выходе из кафе.
Телеграм / tolknews