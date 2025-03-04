Убийцей главы района на Алтае оказался его бывший подчинённый
SHOT: Главу района на Алтае убил экс-глава комитета по молодёжи Фенин
Убийцей главы района Алтайского края оказался экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. Об этом сообщает SHOT.
Убийцей главы района на Алтае оказался его бывший подчинённый. Фото © SHOT
По информации SHOT, 45-летний Фенин выслеживал около 30 минут 51-летнего Николая Онищенко и застрелил его из охотничьего ружья в 14:30. После — пытался покончить с собой. Сейчас он в реанимации, его допросят после того, как он придёт в себя. Оружие, из которого стрелял Фенин, зарегистрировано на него.
Напомним, сегодня стало известно, что на Алтае утром был застрелен руководитель администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Он выходил из кафе в момент нападения. Подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями.
SHOT