Убийцей главы района на Алтае оказался его бывший подчинённый

По информации SHOT, 45-летний Фенин выслеживал около 30 минут 51-летнего Николая Онищенко и застрелил его из охотничьего ружья в 14:30. После — пытался покончить с собой. Сейчас он в реанимации, его допросят после того, как он придёт в себя. Оружие, из которого стрелял Фенин, зарегистрировано на него.