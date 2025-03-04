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4 марта, 09:37

Убийцей главы района на Алтае оказался его бывший подчинённый

SHOT: Главу района на Алтае убил экс-глава комитета по молодёжи Фенин

Убийцей главы района Алтайского края оказался экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. Об этом сообщает SHOT.

Убийцей главы района на Алтае оказался его бывший подчинённый. Фото © SHOT

Убийцей главы района на Алтае оказался его бывший подчинённый. Фото © SHOT

По информации SHOT, 45-летний Фенин выслеживал около 30 минут 51-летнего Николая Онищенко и застрелил его из охотничьего ружья в 14:30. После — пытался покончить с собой. Сейчас он в реанимации, его допросят после того, как он придёт в себя. Оружие, из которого стрелял Фенин, зарегистрировано на него.

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Напомним, сегодня стало известно, что на Алтае утром был застрелен руководитель администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Он выходил из кафе в момент нападения. Подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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