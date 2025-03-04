На Алтае главу района застрелили при выходе из кафе

В Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«Днём 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района», — говорится в сообщении.