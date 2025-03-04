На Алтае главу района застрелили при выходе из кафе
СК: Глава Завьяловского района Алтайского края застрелен при выходе из кафе
В Алтайском крае застрелили главу администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
Место убийства главы Завьяловского района Алтайского края. Фото © SHOT
«Днём 4 марта 2025 года при выходе из кафе, расположенном в селе Завьялово из огнестрельного оружия был убит глава администрации Завьяловского района», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в убийстве чиновника задержан местный житель. На месте работает следственн-оперативная группа, подробности случившегося устанавливаются.
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