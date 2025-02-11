Сына экс-главы района в Дагестане арестовали за стрельбу в полицейского

«Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Табасаранского района. С учётом тяжести совершённых преступлений, постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 9 апреля 2025 года включительно», — приводит ТАСС слова главы объединённой пресс-службы судов Дагестана Заремы Мамаевой.

В суде уточнили, что 9 февраля полицейский, получив сообщение о нарушении общественного порядка, прибыл к одному из ночных заведений Дербента. Он увидел троих мужчин в пьяном состоянии. Правоохранитель потребовал прекратить противоправные действия и не нарушать общественный порядок, но те напали на полицейского. Они повалили его на землю и ударили по разным частям тела. Один из нападавших взял табельное оружие служителя закона и восемь раз выстрелил из него. После этого трое мужчин скрылись с места происшествия.