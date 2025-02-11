Сына экс-главы района в Дагестане арестовали за стрельбу в полицейского
ТАСС: Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за нападение на полицейского
Суд в Дербенте арестовал сына бывшего главы Табасаранского района Дагестана по делу о нападении на правоохранителя. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.
«Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Табасаранского района. С учётом тяжести совершённых преступлений, постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 9 апреля 2025 года включительно», — приводит ТАСС слова главы объединённой пресс-службы судов Дагестана Заремы Мамаевой.
В суде уточнили, что 9 февраля полицейский, получив сообщение о нарушении общественного порядка, прибыл к одному из ночных заведений Дербента. Он увидел троих мужчин в пьяном состоянии. Правоохранитель потребовал прекратить противоправные действия и не нарушать общественный порядок, но те напали на полицейского. Они повалили его на землю и ударили по разным частям тела. Один из нападавших взял табельное оружие служителя закона и восемь раз выстрелил из него. После этого трое мужчин скрылись с места происшествия.
Напомним, что на сержанта полиции Хабибуллу М. в Дербенте напали три человека. В настоящее время полицейский находится в больнице в тяжёлом состоянии. СМИ считают, что инициатором конфликта был 37-летний Сандро Шихмагомедов — сын бывшего главы Табасаранского района. Следком возбудил уголовное дело по факту происшествия. Также появилось видео с моментом нападения.
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