Стал известен мотив экс-чиновника, застрелившего главу района на Алтае
Бывший подчинённый мог застрелить главу района на Алтае из личной неприязни
Бывший подчинённый мог застрелить главу администрации Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко из личной неприязни. Как узнал SHOT, экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин затаил злобу на своего бывшего начальника: Фенину не нравилось, как с ним обращался Онищенко.
Убийцей главы района на Алтае оказался его бывший подчинённый. Фото © SHOT
Напомним, в Алтайском крае при выходе из кафе был застрелен глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Убийцей оказался его подчинённый — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина выслеживал свою жертву около 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья. Затем Фенин пытался покончить с собой. Сейчас он в реанимации в критическом состоянии, допросить его пока не могут.
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