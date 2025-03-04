Стал известен мотив экс-чиновника, застрелившего главу района на Алтае

Бывший подчинённый мог застрелить главу администрации Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко из личной неприязни. Как узнал SHOT, экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин затаил злобу на своего бывшего начальника: Фенину не нравилось, как с ним обращался Онищенко.