Мужчина зарезал и расчленил пенсионера на Ставрополье

Мужчина жестоко зарезал и расчленил пенсионера в Ставропольском крае. Убийцу нашли спустя почти месяц — он проехал 311 км и скрывался в Нальчике.

Как выяснил SHOT, 70-летний житель посёлка Рыздвяный Александр разругался в начале февраля с 34-летним знакомым у себя дома. В порыве гнева гость схватился за нож и воткнул его в шею пенсионеру. А когда тот скончался на месте, стал заметать следы: расчленил тело, подкинул останки в дом, который находился в восьми минутах ходьбы от места убийства.

Родственники 70-летнего дедушки обратились к волонтёрам и в полицию. Спустя неделю поисков сотрудники МВД сообщили близким пенсионера, что мужчина, предварительно, был убит, однако тело не могли найти. В минувшую среду полицейские задержали убийцу — он скрывался в Нальчике. Подозреваемый во всём сознался и дал признательные показания. Сейчас он находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».