Главарь банды киллеров, которая могла убить вице-губернатора Петербурга, признался в жестокой расправе

Лидер банды киллеров, которая может быть причастна к убийству вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в 1997 году, признался ещё в одном убийстве, совершённом почти 30 лет назад. Об этом пишет SHOT.

Главарь ОПГ «Зариповские» Сергей Зарипов, который сейчас сидит в ИК-18 «Полярная сова» на Ямале, признался, что в 1996 году убил 25-летнего Андрея Тяпкина из другой группировки. Тяпкин тогда скрывался от следствия и приехал из Воркуты, чтобы спрятаться от правоохранителей после совершения преступления. Зарипов рассказал, что подождал его на трассе в районе Киришей в Ленинградской олбласти и задушил нейлоновым шнуром. Затем он расчленил тело и закопал останки в лесу.

«Зариповские» были активны в Санкт-Петербурге в конце 1990-х. Специализацией ОПГ были заказные убийства. Одна из версий гласит, что именно Зарипов с подельниками расправились с вице-губернатором Петербурга Михаилом Маневичем. Чиновника убили 18 августа 1997 года, когда он ехал с женой в служебном автомобиле. Маневичу было 36 лет. Снайпер стрелял из слухового окна чердака дома на противоположной стороне Невского проспекта. Также банда убила предпринимателей Игоря Алексашина, Наталью Богданову и других. Кроме Северной столицы, «Зариповские» орудовали в Ленобласти, Новгородской и Псковской областях. ОПГ была активна в 1997 — 2006 годах.