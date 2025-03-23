Самовар для ОПГ: Убийцу гангстера из самой старой банды Москвы поймали спустя 17 лет

В Москве задержали убийцу члена сокольнической ОПГ, который прятался от правосудия 17 лет. 52-летнего Юрия Каширина поймали в квартире на 1-й Останкинской улице в четверг, 20 марта.

Юрий Каширин. Фото © SHOT

По информации Telegram-канала SHOT, жертвой Каширина в сентябре 2008 года стал член одной из самых известных преступных группировок, долгое время занимавшейся кражами, а затем контролировавшей бизнес и магазины в Сокольниках Андрей Королёв. Его нашли мёртвым в Москве в салоне красной «восьмёрки» на улице Стромынка. Позже выяснилось, что незадолго до своей смерти мужчина встречался со знакомым по кличке Самовар, чтобы обсудить возникший конфликт.

Им оказался Каширин, который 18 сентября 2008 года пригласил Королёва в свой гараж, где и застрелил из помпового ружья. После этого он загрузил тело в красную «восьмёрку» и отвёз на Стромынку, оставив машину на парковке. Оружие он выбросил неподалёку в реку Яузу. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее он уже имел судимости за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сокольническая ОПГ является одной из старейших банд Москвы, она возникла ещё в середине 70-х годов. Эта группировка также считается одной из самых жестоких.

Ранее в Московской области поймали киллера, который 11 лет назад застрелил четырёх членов ОПГ «Славянский союз»*. 66-летнего Петра Аладышева задержали в Раменском городского округе, неподалёку от места, где произошла сама бойня.