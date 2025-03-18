Покровитель в погонах: У зверских пыток студенток на автомойке нашлась ниточка к убийце боксёра

История пыток над студентками на автомойке в Каменске-Уральском имеет связь с другим громким событием из 2023 года — бандитским убийством боксёра в ночном клубе. Оказывается, что владелец мойки Максим Гурьев в ту ночь был свидетелем расправы, а затем давал в суде ложные показания на стороне убийцы. Тогда же засветился покровитель с погонами на плечах, который сейчас может помогать банде с автомойки. Об этом сообщает E1.RU.

Владелец автомойки Максим Гурьев на суде. Обложка © E1.RU

На заседании Гурьев врал, что погибший боксёр Александр Максимов первым напал на своего убийцу Олега Бабушкина, хотя на видео ничего подобного не происходит — мужчину просто расстреливают. Примечательно, что Бабушкин и Гурьев хорошо знакомы друг с другом. Накануне убийства 11 августа Бабушкин отмечал день рождения, а позже компания, в составе которой был и Гурьев, затребовала продолжения банкета, из-за чего было принято решение отправиться в клуб Joy.

Убийство в ночном клубе. Видео © E1.RU

Однако здесь есть ещё одна любопытная делать. Её обнаружила юрист Юлия Майорова, защищающая интересы одной из девушек, над которыми издевались на автомойке. Адвокат узнала на видео с камер наблюдения одного из руководителей полиции города, который в штатском присутствовал в ночном клубе во время убийства боксёра.

Юрист Майорова утверждает, что этот человек — полицейский. Фото © E1.RU

Адвокат полагает, что именно этот сотрудник полиции прикрывает банду с автомойки. Не исключено, что из-за него они так и не понесли наказание за махинации с банковскими картами, вовлечение несовершеннолетних в дропперство (мошенничество с использованием счетов подставных лиц) и незаконную работу пункта приёма металлолома, прибыль которого курсировала через чужие счета. Благодаря его покровительству им сошли с рук даже похищения людей и пытки на автомойке.