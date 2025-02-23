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Регион
23 февраля, 10:33

На Урале арестовали лидера банды, издевавшейся над студентками на автомойке

URA.ru: Арестован лидер банды, пытавшей студенток на мойке в Каменске-Уральском

Давид Анашкин. Обложка © URA.ru / Илья Московец

Давид Анашкин. Обложка © URA.ru / Илья Московец

Лидера преступной группы, который организовал пытки студенток в новогодние праздники в Каменске-Уральском, арестовали. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 4 апреля.

Как сообщает URA.ru, инициативу с арестом 21-летнего Давида Анашкина продвигало следствие, в то время как защита настаивала на мягкой мере пресечения. Свою версию событий также выдвинули друзья арестованного. Они заявили, что жертвы сами спровоцировали Давида, якобы оскорбляли его.

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Напомним, в период новогодних праздников в Каменске-Уральском Свердловской области задержали парней, которые пытали студенток на автомойке. Четырёх девушек раздели, избили и облили пеной с ледяной водой. После этого злоумышленники загрузили жертв в мокрой одежде в машину и выбросили на улицу, угрожая расправой за попытку рассказать о произошедшем. Родители пострадавших обратились в полицию. Троих молодых людей задержали через несколько дней, среди них оказались несовершеннолетние. Причиной издевательств стало то, что одна из девушек отказалась встречаться с одним из парней, что вызвало у него агрессию и желание отомстить.

Мария Любицкая
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