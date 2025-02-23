На Урале арестовали лидера банды, издевавшейся над студентками на автомойке

Как сообщает URA.ru , инициативу с арестом 21-летнего Давида Анашкина продвигало следствие, в то время как защита настаивала на мягкой мере пресечения. Свою версию событий также выдвинули друзья арестованного. Они заявили, что жертвы сами спровоцировали Давида, якобы оскорбляли его.

Напомним, в период новогодних праздников в Каменске-Уральском Свердловской области задержали парней, которые пытали студенток на автомойке. Четырёх девушек раздели, избили и облили пеной с ледяной водой. После этого злоумышленники загрузили жертв в мокрой одежде в машину и выбросили на улицу, угрожая расправой за попытку рассказать о произошедшем. Родители пострадавших обратились в полицию. Троих молодых людей задержали через несколько дней, среди них оказались несовершеннолетние. Причиной издевательств стало то, что одна из девушек отказалась встречаться с одним из парней, что вызвало у него агрессию и желание отомстить.