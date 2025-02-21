Раздели и мучили на камеру: На Урале парни устроили жуткую экзекуцию девушкам на автомойке
В Каменске-Уральском парни раздели, избили и облили водой девушек на автомойке
Парни из Свердловской области жестоко издевались над девушками на автомойке. Обложка © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
В городе Каменске-Уральск Свердловской области несколько девушек стали жертвами жестоких издевательств на автомойке. Молодые парни обливали их ледяной водой и пеной, били и таскали за волосы. Всё это «герои» сняли на видео. Над девушками издевались примерно полтора часа и в итоге в мокрой одежде загрузили в машину и доставили по домам. Подробно об инциденте рассказал портал E1.RU.
Оказалось, что одна из пострадавших Аня решила заступиться за свою подругу, который постоянно звонил незнакомец по телефону. На следующий день девушку похитили у подъезда. Из автомобиля вышли несколько человек и силой заставили её сесть в машину. Аню увезли в соседний район, на неизвестную автомойку. Позже подъехала вторая машина, из которой вытащили трёх её подруг.
Девушек разделили: двух самых молодых — 16 лет, заперли в будке перед мойкой и заставили наблюдать за пытками. В этот момент на локации также находились двое мужчин 35-40 лет, которые не вмешивались в происходящее и просто смеялись.
«Дочь рассказала, как по пути ей угрожали: если расскажут кому, видео сольют в интернет и опозорят их, а потом закопают или отвезут в рабство, заставят заниматься проституцией. Родителей убьют. Запугали по полной», — рассказала мама девушки Анастасия.
В итоге было принято решение написать заявление в полицию. Группу молодых людей задержали через несколько дней. В её составе оказались подростки 16-17 лет, а также совершеннолетние 18 и 19 лет. Двое из них работают на этой автомойке.
Ранее Life.ru рассказал ещё одну жестокую историю, которая случилась в Прокопьевске Кемеровской области. Там мальчик чудом смог сбежать от своих родителей. Мать и отчим часто морили его голодом, заставляли спать на холодном полу, кормили стиральным порошком и подвергали различным унижениям. Ребёнок сбежал и прятался в местном магазине среди коробок, выходил только ночью, чтобы поесть. В настоящее время пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. Супруги были арестованы и им предъявлены обвинения в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.