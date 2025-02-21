Раздели и мучили на камеру: На Урале парни устроили жуткую экзекуцию девушкам на автомойке

В городе Каменске-Уральск Свердловской области несколько девушек стали жертвами жестоких издевательств на автомойке. Молодые парни обливали их ледяной водой и пеной, били и таскали за волосы. Всё это «герои» сняли на видео. Над девушками издевались примерно полтора часа и в итоге в мокрой одежде загрузили в машину и доставили по домам. Подробно об инциденте рассказал портал E1.RU.

Оказалось, что одна из пострадавших Аня решила заступиться за свою подругу, который постоянно звонил незнакомец по телефону. На следующий день девушку похитили у подъезда. Из автомобиля вышли несколько человек и силой заставили её сесть в машину. Аню увезли в соседний район, на неизвестную автомойку. Позже подъехала вторая машина, из которой вытащили трёх её подруг.

Девушек разделили: двух самых молодых — 16 лет, заперли в будке перед мойкой и заставили наблюдать за пытками. В этот момент на локации также находились двое мужчин 35-40 лет, которые не вмешивались в происходящее и просто смеялись.

«Дочь рассказала, как по пути ей угрожали: если расскажут кому, видео сольют в интернет и опозорят их, а потом закопают или отвезут в рабство, заставят заниматься проституцией. Родителей убьют. Запугали по полной», — рассказала мама девушки Анастасия.

В итоге было принято решение написать заявление в полицию. Группу молодых людей задержали через несколько дней. В её составе оказались подростки 16-17 лет, а также совершеннолетние 18 и 19 лет. Двое из них работают на этой автомойке.