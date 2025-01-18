В США детская писательница устроила с мужем дом пыток для приёмных детей

В США известная детская писательница Дженнифер Вольфталь и её супруг Джозеф устроили настоящий ад своим приёмным детям. Они избивали несовершеннолетних, морили их голодом и подвергали психологическому насилию. Расследование в отношении супружеской пары началось ещё в 2021 году, когда у восьмилетней приёмной дочери начали отказывать органы.

«Учитывая рост и вес [девочки], маловероятно, что опухший синяк на затылке, рана на губе и сломанный зуб были вызваны падениями из-за равновесия», — передаёт слова полицейских New York Post.

У пары было ещё двое детей возрастом девять и 11 лет. При осмотре дома правоохранители поняли, что попали в самый настоящий дом пыток. Замки в комнаты детей находились не внутри, а снаружи, так что их запросто могли запирать. В качестве наказания несовершеннолетних обливали ночью холодной водой и не разрешали им выходить в туалет. Периодически детей морили голодом. Кроме того, полицейские нашли листы со сводом неких правил.

«Моё тело всё время лежит неподвижно на кровати. Мне никогда не разрешали двигаться или что-либо говорить», — было написано в более тысячи абзацах.

Сама 41-летняя Вольфталь издала детскую книгу под названием «Настоящий друг», которая до сих пор доступна для продажи. Она также работала учительницей начальных классов. Писательницу приговорили к 12 годам лишения свободы, а её мужа — к десяти.