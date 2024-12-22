«Когда он бьёт, кожа у тебя рвётся»: В Адыгее отец и мачеха жестоко издевались над детьми

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту истязания троих детей в Адыгее, которых воспитывали отец и мачеха. На душераздирающий рассказ родной матери подростков, который распространился в местных СМИ, обратили внимание следователи СК.

«В социальных медиа появилась информация о жителе Республики Адыгея, который вместе с супругой систематически подвергает детей насилию, в том числе избиениям и издевательствам. По имеющимся данным, двое старших детей из семьи смогли сбежать к своей матери, однако младший ребёнок остается в доме отца», — говорится в сообщении.

Как уточняет 93.RU, от рук извергов пострадали две девочки 15 и 16 лет, а также 17-летний подросток. Мама ребят развелась с их отцом как раз из-за регулярных избиений. Дети после разрыва стали жить с папой. Однако он и его новая пассия регулярно били их.

Ребята признались, что мачеха и отец били их ремнём, кулаками, могли придушить. За провинности их также избивали палкой, которая рвала кожу.

«Обычно он нас избивал палкой с колючками специальными. Когда он бьет, кожа у тебя рвётся», — говорит мальчик.

Двое старших смогли убежать к маме и обо всем ей рассказать. Девочка также шокировала маму ещё одним признанием: она сообщила, что мачеха к ней приставала.

Руководителю СУ СК России по Республике Адыгея Василию Ларину отдали поручение о возбуждении уголовного дела. На данный момент прокуратура производит проверку и устанавливает хронологию событий.