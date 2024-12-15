Зашивала раны нитками: В Дивеево многодетная мать годами издевалась над детьми

В Дивеевском районе многодетная мать 10 лет истязала собственных четверых детей. Женщина избивала их, ломала психику, а раны, которые сама же и наносила, зашивала обычными нитками. Доставалось ребятам, потому что мамаша была недовольна их поведением в быту. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Нижегородской области.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Видео © Telegram / Прокуратура Нижегородской области

«Прокуратура в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направила в следственные органы материалы проверки, по результатам рассмотрения которых возбуждено и расследуется уголовное дело по пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц, совершённое с особой жестокостью, издевательством или мучениями)», — рассказали в ведомстве.

Детей изъяли у матери и поместили в специализированное учреждение. Женщине грозит до семи лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По данным kp.ru, задержанной 50 лет, всего у неё семеро детей.