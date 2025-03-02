Ещё одно похищение: В деле о зверских пытках студенток на Урале вскрылся новый эпизод
СК: В деле банды с Урала, пытающей девушек на автомойке, появился новый эпизод
В резонансном деле банды хулиганов из Каменска-Уральского в Свердловской области, напавших на студенток, появился новый эпизод. Ещё 2 декабря 2024 года малолетние преступники похитили двух несовершеннолетних молодых людей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«Днём 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый, а также 19-летний ранее не судимый житель г. Каменска-Уральского совершили похищение двух несовершеннолетних – юноши 2007 г. р. и девушки 2008 г. р., которых против воли потерпевших переместили из одной из квартир в Каменске-Уральском в помещение автомойки, расположенной по улице Карла Маркса в этом же городе», – указано в сообщении.
По версии следствия, злоумышленники применили к парню и девушке физическое насилие. Их отпустили только 3 декабря. При этом поводом для истязаний стали имущественные претензии. По информации СК, с банковской карты, через которую переводила деньги группа лидера банды, пропала некоторая сумма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о похищении двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетних, которое в ближайшее время будет соединено в одно производство с ранее возбуждённым делом по предыдущим преступным эпизодам. По данным ведомства, 19-летнему вновь выявленному соучастнику уже предъявлено обвинение, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, что в Каменске-Уральском случилась зверская история: группа молодых людей пытала студенток в помещении автомойки. Четверых девушек раздели, избили и стали обливать пеной с ледяной водой. После этого мучители усадили жертв в машину прямо в мокрой одежде и высадили на улице, угрожая расправиться с ними, если они что-то расскажут о случившемся. Трёх парней задержали несколько дней спустя, некоторые из них оказались несовершеннолетними. Выяснилось, что причиной пыток стал отказ одной из студенток встречаться с одним из молодых людей, за что тот захотел ей отомстить. Позднее главаря банды — 21-летнего Давида Анашкина — арестовали до 4 апреля.
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