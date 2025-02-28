Не грози Среднему Уралу: У парней, пытавших девушек на автомойке, нашёлся рьяный заступник

На Урале неизвестный мужчина заявился в офис к юристу Юлии Майоровой. Он угрожал её ассистентам и в целом вёл себя агрессивно. Его появление связывают с историей об истязателях девушек на автомойке, Майорова защищала одну из них, пишет E1.

«Ко мне в офис пришёл странный молодой человек. Матом разговаривал с моими сотрудницами, искал меня, спрашивал, где я, сказал, что я представляю интересы какого-то нехорошего человека, стала работать не с тем, с кем надо. Он сфотографировал мой номер, а на выходе бросил реплику с угрозами в адрес одной из сотрудниц», — рассказала порталу юрист.

По её словам, мужчина угрожал одной из сотрудниц, заявив, что может увезти её в неизвестном направлении. Правда, грозного посетителя сняли камеры видеонаблюдения в офисе, поэтому полиция Каменска-Уральского быстро его нашла и отвезла в отдел для выяснения обстоятельств.