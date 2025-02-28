Не грози Среднему Уралу: У парней, пытавших девушек на автомойке, нашёлся рьяный заступник
На Урале пришли с угрозами к юристу девушек, которых пытали на автомойке
Тот самый посетитель, угрожавший юристу пострадавших на автомойке девушек. Обложка © Telegram / Типичный Каменск-Уральский
На Урале неизвестный мужчина заявился в офис к юристу Юлии Майоровой. Он угрожал её ассистентам и в целом вёл себя агрессивно. Его появление связывают с историей об истязателях девушек на автомойке, Майорова защищала одну из них, пишет E1.
«Ко мне в офис пришёл странный молодой человек. Матом разговаривал с моими сотрудницами, искал меня, спрашивал, где я, сказал, что я представляю интересы какого-то нехорошего человека, стала работать не с тем, с кем надо. Он сфотографировал мой номер, а на выходе бросил реплику с угрозами в адрес одной из сотрудниц», — рассказала порталу юрист.
По её словам, мужчина угрожал одной из сотрудниц, заявив, что может увезти её в неизвестном направлении. Правда, грозного посетителя сняли камеры видеонаблюдения в офисе, поэтому полиция Каменска-Уральского быстро его нашла и отвезла в отдел для выяснения обстоятельств.
Напомним, в Каменске-Уральском случилась зверская история: группа молодых людей пытала студенток в помещении автомойки. Четверых девушек раздели, избили и стали обливать пеной с ледяной водой. После этого мучители усадили жертв в машину прямо в мокрой одежде и высадили на улице, угрожая расправиться с ними, если они что-то расскажут о случившемся. Несмотря на такие угрозы, родители потерпевших связались с полицией. Трёх парней задержали несколько дней спустя, некоторые из них оказались несовершеннолетними. Выяснилось, что причиной пыток стал отказ одной из студенток встречаться с одним из молодых людей, за что тот захотел ей отомстить. Вскоре стало известно, что главаря банды — 21-летнего Давида Анашкина — арестовали до 4 апреля.