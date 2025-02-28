«Качать перестань»: Адвокату Добровинскому угрожают из-за иска ослепшей жены раввина к клинике

Адвокату жены московского раввина Инны Бороды, потерявшей зрение после операции по блефаропластике, начали поступать угрозы в соцсетях от имени хирурга. Александра Добровинского пытаются заставить забрать иск против частной клиники и прекратить дело. Детали переписки звёздный адвокат передал Life.ru.

Оппонент в соцсети требует от юриста «перестать качать» этот иск в суде, указывая, что зрение у 46-летней жены раввина могло упасть с возрастом, а то, что она ослепла после операции на оба глаза, — это совпадение.

«Будешь хирурга топить и клинику — ответишь за бесчинство и самоуправство. Я не буду с тобой шутить, с подлым адвокатом. Ты разберись в произошедшем, а девушек (операцию делала женщина-хирург) кружить — это неблагородное дело», — написал Добровинскому человек по имени Евгений Р.

Он потребовал от адвоката отдать клинике 10 млн рублей и отказаться от претензий на компенсацию в размере 27 миллионов.