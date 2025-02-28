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28 февраля, 09:40

«Качать перестань»: Адвокату Добровинскому угрожают из-за иска ослепшей жены раввина к клинике

Адвокату Добровинскому угрожают из-за ослепшей жены раввина от имени хирурга

Инна Борода. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/flower_quueen1

Инна Борода. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/flower_quueen1

Адвокату жены московского раввина Инны Бороды, потерявшей зрение после операции по блефаропластике, начали поступать угрозы в соцсетях от имени хирурга. Александра Добровинского пытаются заставить забрать иск против частной клиники и прекратить дело. Детали переписки звёздный адвокат передал Life.ru.

Оппонент в соцсети требует от юриста «перестать качать» этот иск в суде, указывая, что зрение у 46-летней жены раввина могло упасть с возрастом, а то, что она ослепла после операции на оба глаза, — это совпадение.

«Будешь хирурга топить и клинику — ответишь за бесчинство и самоуправство. Я не буду с тобой шутить, с подлым адвокатом. Ты разберись в произошедшем, а девушек (операцию делала женщина-хирург) кружить — это неблагородное дело», — написал Добровинскому человек по имени Евгений Р.

Он потребовал от адвоката отдать клинике 10 млн рублей и отказаться от претензий на компенсацию в размере 27 миллионов.

«Ты привёл какие-то абстрактные симптомы, которые могли повлиять на состояние клиента якобы по вине хирурга, но нет доказательной базы от слова совсем! Экспертиза кривая!», — настаивает собеседник звёздного адвоката.

Хирург возложила вину на ослепшую жену раввина за ад после пластики
Хирург возложила вину на ослепшую жену раввина за ад после пластики

Напомним, что супруга президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инна потеряла зрение после операции в клинике «Клазко». Хирург Екатерина Лонская, проводившая операцию, была сразу уволена из клиники, после чего её задержали. Теперь специалисту грозит тюремное заключение, а пострадавшая требует с неё компенсацию в размере более 27 миллионов.

Владимир Озеров
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