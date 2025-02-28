«Качать перестань»: Адвокату Добровинскому угрожают из-за иска ослепшей жены раввина к клинике
Адвокату Добровинскому угрожают из-за ослепшей жены раввина от имени хирурга
Инна Борода. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/flower_quueen1
Адвокату жены московского раввина Инны Бороды, потерявшей зрение после операции по блефаропластике, начали поступать угрозы в соцсетях от имени хирурга. Александра Добровинского пытаются заставить забрать иск против частной клиники и прекратить дело. Детали переписки звёздный адвокат передал Life.ru.
Оппонент в соцсети требует от юриста «перестать качать» этот иск в суде, указывая, что зрение у 46-летней жены раввина могло упасть с возрастом, а то, что она ослепла после операции на оба глаза, — это совпадение.
«Будешь хирурга топить и клинику — ответишь за бесчинство и самоуправство. Я не буду с тобой шутить, с подлым адвокатом. Ты разберись в произошедшем, а девушек (операцию делала женщина-хирург) кружить — это неблагородное дело», — написал Добровинскому человек по имени Евгений Р.
Он потребовал от адвоката отдать клинике 10 млн рублей и отказаться от претензий на компенсацию в размере 27 миллионов.
«Ты привёл какие-то абстрактные симптомы, которые могли повлиять на состояние клиента якобы по вине хирурга, но нет доказательной базы от слова совсем! Экспертиза кривая!», — настаивает собеседник звёздного адвоката.
Напомним, что супруга президента Федерации еврейских общин РФ Александра Бороды Инна потеряла зрение после операции в клинике «Клазко». Хирург Екатерина Лонская, проводившая операцию, была сразу уволена из клиники, после чего её задержали. Теперь специалисту грозит тюремное заключение, а пострадавшая требует с неё компенсацию в размере более 27 миллионов.