Ослепшая после операции жена раввина из Москвы потребовала от хирурга 27 млн рублей

Супруга президента Федерации еврейских общин Инна Борода потребовала от хирурга, который испортил ей жизнь, более 27 миллионов рублей. Пострадавшая хочет получить компенсацию за то, что она потеряла зрение после блефаропластики, сообщает SHOT.

«Это ровно та сумма, которая уже была потрачена на операции по восстановлению зрения, проживание, питание, транспортные расходы и расходы на реабилитацию и пр. Хочу обратить внимание, что это всё — физические траты, которые понесла Инна Борода для того, чтобы восстановить зрение, которого её лишила г-жа Лонская», — заявил Добровинский.