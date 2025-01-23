Ослепшая после операции жена раввина из Москвы потребовала от хирурга 27 млн рублей
SHOT: Жена раввина Бороды хочет получить компенсацию от хирурга в 27 млн рублей
Инна Борода Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/flower_quueen1
Супруга президента Федерации еврейских общин Инна Борода потребовала от хирурга, который испортил ей жизнь, более 27 миллионов рублей. Пострадавшая хочет получить компенсацию за то, что она потеряла зрение после блефаропластики, сообщает SHOT.
46-летняя Инна Борода планирует отсудить у врача 27 670 495 рублей. В эту сумму входят различные расходы на операции и восстановление зрения, рассказал адвокат пострадавшей Александр Добровинский. Основная цель судебного процесса — предотвратить возможность продолжения врачебной практики Лонской.
«Это ровно та сумма, которая уже была потрачена на операции по восстановлению зрения, проживание, питание, транспортные расходы и расходы на реабилитацию и пр. Хочу обратить внимание, что это всё — физические траты, которые понесла Инна Борода для того, чтобы восстановить зрение, которого её лишила г-жа Лонская», — заявил Добровинский.
Ранее Life.ru сообщал, что жена президента Федерации еврейских общин Инна Борода потеряла зрение на оба глаза после проведения операции по блефаропластике. Хирург Екатерина Лонская была уволена из медицинского учреждения сразу после происшествия и впоследствии задержана. Её подозревают в совершении врачебной ошибки, и теперь ей может грозить тюремное заключение.