Убийцу четырёх русских националистов из раменской ОПГ поймали спустя 11 лет рядом с местом бойни

Киллер, застреливший четырёх членов ОПГ в Раменском районе Московской области в 2014 году, задержан спустя 11 лет. Как стало известно SHOT, подозреваемого скрутили в доме в четырёх километрах от места бойни.









66-летнего Петра Аладышева поймали в посёлке Родники Раменского городского округа в доме на улице Центральной. По словам местных, убийца там периодически проживал и делил дом ещё с несколькими жильцами. В 2014-м киллер после кровавой бойни был объявлен в федеральный розыск по двум статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Аладышеву грозит пожизненный срок. Также в Раменках в рамках дела были задержаны ещё двое подозреваемых, которые принимали участие в конфликте.

Громкое убийство было совершено 18 февраля 2014-го на 33-м километре Егорьевского шоссе недалеко от посёлка Родники. Иван Йетти, Александр Зорг, Александр Шульц и Кирилл Боксёр были расстреляны у своего «опеля». Убийцы скрылись с места преступления. На месте нашли около 60 гильз от АКСУ, пистолета ТТ, карабина «Сайга». Известно, что на страницах убитых в соцсетях были нацистские лозунги, они принадлежали к запрещённой в России организации «Славянский союз»*. Организация появилась в 1999г году и активно участвовала в различных националистических акциях.

По одной из версий следствия, мотивов расправы стал криминальный конфликт за контроль над такси и точками сбыта контрафактной омывающей жидкости в Раменках.

А ранее Life.ru рассказывал, что киллер из Петербурга пытался убить знакомую и заработал путёвку на нары. По данным СК, мужчина выстрелил в окно квартиры потерпевшей, но пуля прошла мимо. Злоумышленнику предъявили обвинение.