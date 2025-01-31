Скрывался 14 лет: Киллера, разыскиваемого за заказное убийство, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в исполнении заказного убийства. Злоумышленник находился в межгосударственном розыске с 2011 года, сообщили в региональном главке МВД России.

«30 января в 14:20 у дома 1 по бульвару Александра Грина в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали 53-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, находившегося в межгосударственном розыске», — указано в сообщении полиции.

В МВД объяснили, что мужчина у себя в стране разыскивался за совершение заказного убийства. В апреле 2011 года к нему через посредника обратилась его знакомая. Женщина предложила расправиться с её мужем, который, с её слов, якобы проявлял «нездоровый интерес» к их общей маленькой дочери. За оказание данной услуги подозреваемому предложили 300 тысяч рублей.

Мужчина согласился, после чего вместе с подельником выполнил услугу. Он подкараулил мужа заказчицы на улице и нанёс ему девять ударов ножом. Нападавшие скрылись, как только убедились, что «цель» мертва. В настоящее время подозреваемый находится в полиции.