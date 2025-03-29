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Регион
29 марта, 12:12

34-летний житель Твери задержан за убийство девочки, чьё тело нашли в лесу

Место убийства 13-летней школьницы из деревни Рязаново. Фото © СУ СК РФ по Тверской области

Место убийства 13-летней школьницы из деревни Рязаново. Фото © СУ СК РФ по Тверской области

Житель Твери задержан за убийство 13-летней школьницы из деревни Рязаново, тело которой нашли в лесу спустя неделю поисков. Его мотивы устанавливаются, сообщает региональное управление СКР.

Место убийства 13-летней школьницы из деревни Рязаново. Видео © СУ СК РФ по Тверской области

«В рамках расследования уголовного дела оперативно установлен и задержан мужчина, причастный к совершению убийства несовершеннолетней в Тверской области. Им оказался 34-летний житель города Твери», – рассказали в управлении.

Сейчас правоохранители проводят с задержанным необходимые следственные действия. СК намерен просить об аресте преступника.

Как уже писал Life.ru, 21 марта девочка направилась к подружке в соседний посёлок, но так и не дошла до её дома. Местные, волонтёры и полицейские искали 13-летнюю школьницу в течение недели по всем окрестностям. 29 марта тело мёртвого ребёнка нашли в лесу под Тверью.

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Андрей Бражников
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