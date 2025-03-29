34-летний житель Твери задержан за убийство девочки, чьё тело нашли в лесу

Житель Твери задержан за убийство 13-летней школьницы из деревни Рязаново, тело которой нашли в лесу спустя неделю поисков. Его мотивы устанавливаются, сообщает региональное управление СКР.

«В рамках расследования уголовного дела оперативно установлен и задержан мужчина, причастный к совершению убийства несовершеннолетней в Тверской области. Им оказался 34-летний житель города Твери» , – рассказали в управлении.

Как уже писал Life.ru, 21 марта девочка направилась к подружке в соседний посёлок, но так и не дошла до её дома. Местные, волонтёры и полицейские искали 13-летнюю школьницу в течение недели по всем окрестностям. 29 марта тело мёртвого ребёнка нашли в лесу под Тверью.