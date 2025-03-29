Пропавшую по пути к подружке 13-летнюю девочку нашли мёртвой в лесу под Тверью спустя неделю
В Тверской области спустя неделю поисков нашли тело пропавшей 13-летней девочки
Пропавшую девочку нашли мёртвой. Обложка © СУ СК РФ по Тверской области
29 марта в лесу под Тверью была найдена мёртвой 13-летняя школьница, которую местные, волонтёры и полицейские искали в течение недели по всем окрестностям. Девочка направилась к подружке в соседний посёлок, но так и не дошла до её дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.
Девочка из деревни Рязаново направилась в село Петровское, где живёт её подружка. Путь туда неблизкий — 40 минут ходьбы. Можно поехать на автобусе, но школьница решила пойти пешком. До дома приятельницы она так и не дошла. Волонтёры развернули круглосуточный штаб для её поисков, в которых приняли участие 260 человек.
«29 марта текущего года в ходе поисковых мероприятий тело пропавшего ребёнка обнаружено в лесном массиве СНТ «Ручеёк» Калининского муниципального округа Тверской области», — сказано в публикации.
Теперь следователям предстоит провести необходимые экспертизы, пообщаться со свидетелями и найти того, кто виновен в смерти девочки.
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