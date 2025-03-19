Пропавшая школьница из Ачинска, 15-летняя Даша, сама сняла видео на кладбище, в котором искренне извиняется перед загадочным «дядей Юрой». Следственный комитет обнаружил то самое место у могилы, где она стояла перед камерой, но нашёл лишь следы девушки.

Пропавшая школьница из Ачинска сама записала видео на кладбище, где извиняется перед «Дядей Юрой». Фото © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Также удалось выйти на таксиста, который отвозил Дашу на кладбище. По его словам, она была одна, не общалась с окружающими, но активно пользовалась телефоном и слушала музыку в наушниках.

В ходе расследования рассматривается версия о том, что Даша могла всё это спланировать сама. На данный момент её местонахождение остается неизвестным, и в поисках школьницы участвуют более 200 человек, которые обследуют окрестности в надежде её найти.