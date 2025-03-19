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19 марта, 06:52
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Слёзы и дрожь в голосе: Появилось новое обращение похищенной девочки из Ачинска

Похитители девочки из Красноярского края показали её новое обращение

Пропавшая Дарья Васинеева. Обложка © Telegram / Kras Mash

Пропавшая Дарья Васинеева. Обложка © Telegram / Kras Mash

Предполагаемые похитители 15-летней Даши Васинеевой из Ачинска вышли на связь с командой Kras Mash и записали видеообращение с участием самой девочки. В кадре она выглядела заплаканной, её глаза выдавали тревогу и страх.

Новое обращение похищенной девочки из Ачинска. Видео © Telegram / Kras Mash

Слёзы на щеках и дрожь в голосе не оставляли сомнений, что Даша очень напугана. Она рассказала, что соскучилась по родителям и хочет домой. Даша также добавила, что с ней всё в порядке.

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Напомним, 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) Дарья Васинеева покинула свой дом. Спустя два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, в котором дочь, сидя на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». СК возбудил уголовное дело, девочку ищут.

Оксана Попова
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