Слёзы и дрожь в голосе: Появилось новое обращение похищенной девочки из Ачинска
Похитители девочки из Красноярского края показали её новое обращение
Пропавшая Дарья Васинеева. Обложка © Telegram / Kras Mash
Предполагаемые похитители 15-летней Даши Васинеевой из Ачинска вышли на связь с командой Kras Mash и записали видеообращение с участием самой девочки. В кадре она выглядела заплаканной, её глаза выдавали тревогу и страх.
Новое обращение похищенной девочки из Ачинска. Видео © Telegram / Kras Mash
Слёзы на щеках и дрожь в голосе не оставляли сомнений, что Даша очень напугана. Она рассказала, что соскучилась по родителям и хочет домой. Даша также добавила, что с ней всё в порядке.
Напомним, 18 марта в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) Дарья Васинеева покинула свой дом. Спустя два часа её отец получил тревожное видео от незнакомца, в котором дочь, сидя на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». СК возбудил уголовное дело, девочку ищут.