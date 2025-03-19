Слёзы и дрожь в голосе: Появилось новое обращение похищенной девочки из Ачинска

Предполагаемые похитители 15-летней Даши Васинеевой из Ачинска вышли на связь с командой Kras Mash и записали видеообращение с участием самой девочки. В кадре она выглядела заплаканной, её глаза выдавали тревогу и страх.

Новое обращение похищенной девочки из Ачинска. Видео © Telegram / Kras Mash

Слёзы на щеках и дрожь в голосе не оставляли сомнений, что Даша очень напугана. Она рассказала, что соскучилась по родителям и хочет домой. Даша также добавила, что с ней всё в порядке.